Projeto oferece aulas gratuitas de bicicross para jovens em Salvador São 100 vagas disponíveis; o programa também apoia alunos especiais Bahia no Ar|Do R7 28/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h08 )

Aulas gratuitas de bicicross são oferecidas em Salvador (BA) pelo Projeto Pedal Bicross, com 100 vagas para jovens de 5 a 17 anos. O projeto inclui equipamentos, bicicletas e aulas na pista reformada da Praia do Corsário, com horários para diferentes turnos escolares. O programa também apoia alunos especiais e incentiva a participação em competições na cidade.