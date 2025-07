Proprietário sugere que inquilina pague aluguel com relações sexuais A vítima denunciou a proposta indecente na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher Bahia no Ar|Do R7 24/07/2025 - 08h11 (Atualizado em 24/07/2025 - 08h11 ) twitter

Uma jovem de 19 anos registrou boletim de ocorrência contra o proprietário do imóvel que alugava em Itabuna (BA). Antes da assinatura do contrato, ele sugeriu que a inquilina pagasse o aluguel com relações sexuais. A vítima, temendo por sua segurança e de seu filho, denunciou a proposta indecente na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.