Protesto em Salvador (BA): morte de entregador por aplicativo gera comoção Corpo do homem foi encontrado esquartejado em um saco plástico Bahia no Ar|Do R7 25/03/2025 - 14h12 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h12 )

Um protesto ocorreu no bairro de Amaralina, Salvador (BA), após a morte brutal de Augusto César dos Santos Borges, um entregador por aplicativo.

O corpo de Augusto, de 28 anos, foi encontrado esquartejado em um saco plástico no bairro do Canela. A família afirma que ele não tinha envolvimento com a criminalidade e era uma pessoa tranquila.

A polícia investiga o caso, buscando imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos.

A comunidade está em choque e busca respostas para este crime bárbaro.