Quatro suspeitos morrem em confronto com a polícia na Fazenda Coutos (BA) Abordagem a veículo com placa clonada terminou em tiroteio e mobilizou forças de segurança Bahia no Ar|Do R7 04/07/2025 - 08h03 (Atualizado em 04/07/2025 - 08h03 )

Quatro suspeitos morreram durante confronto com a polícia, após abordagem a um carro com placa clonada em Fazenda Coutos, na Bahia. Três foram baleados dentro do veículo e um tentou fugir, mas foi atingido. Armas e o carro foram apreendidos. O transporte público chegou a ser suspenso, mas já foi normalizado.