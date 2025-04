Salvador inaugura novo Porto da Lenha no Bonfim, após investimento milionário Requalificação inclui parque, anfiteatro e acessos à praia, valorizando a economia e o turismo local Bahia no Ar|Do R7 01/04/2025 - 10h59 (Atualizado em 01/04/2025 - 10h59 ) twitter

A Cidade Caixa de Salvador, na Bahia, recebeu um novo Porto da Lenha no Bonfim, em uma área de treze mil metros quadrados, fruto de um investimento de quase dez milhões de reais. A obra, entregue pela Prefeitura, contou com a presença de autoridades e do prefeito Bruno Reis.

A requalificação inclui novos passeios, faixas elevadas para pedestres, parque infantil, espaço para capoeira, anfiteatro, quiosques e acessos à praia.

Moradores e comerciantes estão encantados com as melhorias, que prometem impulsionar a economia local e tornar o bairro mais elegante.