Seis igrejas são interditadas em Salvador (BA) Vistorias começaram a ser realizadas, após o desabamento do teto da igreja de São Francisco de Assis Bahia no Ar|Do R7 14/02/2025 - 12h52 (Atualizado em 14/02/2025 - 12h52 )

Em uma ação conjunta entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, e a Defesa Civil de Salvador (BA), seis igrejas católicas foram interditadas, devido a irregularidades estruturais.

As vistorias começaram a ser realizadas após o desabamento do teto da igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, que terminou com a morte de uma pessoa e deixou outras cinco feridas.