Sequestro do Presidente do Partido Verde-BA: Quatro suspeitos presos Polícia ainda busca mais envolvidos no crime Bahia no Ar|Do R7 18/03/2025 - 14h22 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia prendeu três novos suspeitos envolvidos no sequestro de Ivanildo Gomes, presidente do Partido Verde (PV-BA), em Salvador (BA). A operação, conduzida pela delegacia de antissequestro, resultou na captura de um suspeito na Ilha de Itaparica e dois no bairro da Ribeira.

O sequestro ocorreu na sede do partido no Rio Vermelho, onde inicialmente se pensou tratar-se de um assalto. Ivanildo foi liberado sem ferimentos no dia seguinte.

A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos e entender a motivação, que pode estar ligada a uma grande quantia de dinheiro esperada no local. A polícia segue acompanhando o caso para esclarecer todos os detalhes.