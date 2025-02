Suspeito de atropelar e matar criança de 8 anos é preso Ocorrência foi registrada como homicídio simples com dolo eventual, já que o condutor empinava a motocicleta no momento do acidente Bahia no Ar|Do R7 06/02/2025 - 14h52 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h52 ) twitter

A Polícia Civil prendeu Bruno Carvalho Santana, de 23 anos, suspeito de atropelar e matar uma criança de apenas 8 anos de idade. O episódio aconteceu no último dia 02 e, na ocasião, o acusado conduzia a motocicleta de uma outra pessoa.

A princípio, a ocorrência foi registrada como acidente de trânsito. Mas, no decorrer das investigações, passou a ser tratada como homicídio simples com dolo eventual, já que o condutor empinava a motocicleta no momento do acidente.