Suspeito de roubos a mulheres é preso em Vitória da Conquista (BA) Utilizando uma motocicleta, ele ameaçava as vítimas de morte fingindo estar armado Bahia no Ar|Do R7 03/09/2025 - 10h56 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h56 )

Em Vitória da Conquista (BA), foi preso um homem suspeito de cometer diversos roubos contra mulheres. Utilizando uma motocicleta, ele ameaçava as vítimas de morte, fingindo estar armado, e roubava seus celulares. Os crimes ocorreram em fevereiro de 2024, com registros em câmeras de segurança. Agora, ele está à disposição da justiça criminal da comarca local.