Suspeito de roubos a mulheres é preso em Vitória da Conquista (BA)
Utilizando uma motocicleta, ele ameaçava as vítimas de morte fingindo estar armado
Em Vitória da Conquista (BA), foi preso um homem suspeito de cometer diversos roubos contra mulheres. Utilizando uma motocicleta, ele ameaçava as vítimas de morte, fingindo estar armado, e roubava seus celulares. Os crimes ocorreram em fevereiro de 2024, com registros em câmeras de segurança. Agora, ele está à disposição da justiça criminal da comarca local.