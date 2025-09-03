Logo R7.com
Suspeito de roubos a mulheres é preso em Vitória da Conquista (BA)

Utilizando uma motocicleta, ele ameaçava as vítimas de morte fingindo estar armado

Bahia no Ar|Do R7

Em Vitória da Conquista (BA), foi preso um homem suspeito de cometer diversos roubos contra mulheres. Utilizando uma motocicleta, ele ameaçava as vítimas de morte, fingindo estar armado, e roubava seus celulares. Os crimes ocorreram em fevereiro de 2024, com registros em câmeras de segurança. Agora, ele está à disposição da justiça criminal da comarca local.

