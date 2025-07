Suspeito morre após tentativa de assalto a ônibus na Ladeira do Cacau (BA) Passageiro reagiu e causou a morte do jovem; local foi isolado pela polícia durante as investigações Bahia no Ar|Do R7 17/07/2025 - 12h24 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 20 anos morreu após tentar assaltar um ônibus na Ladeira do Cacau, em Salvador (BA). O passageiro reagiu, e o suspeito foi morto no local. A polícia isolou a área, que sofreu impacto no trânsito. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer os detalhes.