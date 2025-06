Tiroteio com reféns assusta moradores do Cabula, em Salvador (BA) Criminosos transmitiram o momento ao vivo e polícia prendeu dez suspeitos Bahia no Ar|Do R7 12/06/2025 - 11h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h15 ) twitter

Um tiroteio na Timbalada, no bairro do Cabula na Bahia (BA), terminou com uma família feita refém e com uma mulher grávida dentre as vítimas.. Criminosos transmitiram a ação ao vivo. A Polícia Militar prendeu dez suspeitos e apreendeu um adolescente. O policiamento foi reforçado para conter novos ataques e moradores tentam retomar a rotina após o terror.