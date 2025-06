Tiroteio no Porto das Sardinhas (BA) termina com um morto e dois feridos Disparos ocorreram em meio à feira de peixes e são ligados à atuação de facções criminosas Bahia no Ar|Do R7 23/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 23/06/2025 - 07h55 ) twitter

Um ataque no Porto das Sardinhas, em São João do Cabrito, Salvador, deixou um homem morto e dois feridos durante uma feira de peixes. O crime, atribuído à facção Comando Vermelho, gerou pânico entre trabalhadores e clientes. A motivação é investigada, mas há suspeita de ligação da vítima com o crime organizado.