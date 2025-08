Traficante “Boca Nua” é baleado durante operação policial em Salvador (BA) Homem abriu fogo contra agentes e acabou ferido Bahia no Ar|Do R7 05/08/2025 - 11h41 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h41 ) twitter

Traficante conhecido como “Boca Nua” foi baleado ao reagir a uma operação policial no bairro de Nazaré, em Salvador. Ele disparou contra os agentes e foi atingido. A companheira, procurada por homicídio, foi presa. A polícia apreendeu materiais ilegais no local e segue com as investigações.