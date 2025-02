Traficante morre em troca de tiros com PM em Cajazeiras (BA) Ele era suspeito de ser autor de vários homicídios na capital baiana Bahia no Ar|Do R7 07/02/2025 - 14h57 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h57 ) twitter

No último dia 06, um traficante foi morto em Cajazeiras, bairro de Salvador (BA), em uma troca de tiros com a Polícia Militar, durante uma operação contra o tráfico de drogas no local.

Durante a ação, outros dois homens foram capturados e presos em flagrante. A polícia também apreendeu aproximadamente 50kg de drogas, uma pistola e carregadores.

De acordo com informações, o traficante morto tinha bastante influência na facção das Três Letras e era suspeito de ser autor de vários homicídios na capital baiana.