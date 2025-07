Três jovens são executados com os pés amarrados em Salvador (BA) Corpos foram encontrados no bairro do Retiro e polícia investiga possível ligação com o tráfico

Bahia no Ar|Do R7 23/07/2025 - 11h34 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share