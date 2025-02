Três pessoas são resgatadas por tripulação de um ferry-boat Imagens feitas por pessoas que estavam no local mostram comemoração pelo salvamento Bahia no Ar|Do R7 24/01/2025 - 16h38 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h38 ) twitter

Três pessoas que estavam em uma embarcação prestes a afundar foram resgatadas pela tripulação de um ferry-boat que passava por ali no momento. O comandante do ferry-boat “Ivete Sangalo” foi quem avistou as vítimas no mar aberto da Bahia de Todos os Santos.

Imagens feitas por pessoas que estavam no local mostram a comemoração generalizada no momento em que as três pessoas são salvas.