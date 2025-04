União de facções paralisa bairros e assusta moradores em Salvador (BA) Polícia investiga articulação de organizações criminosas e efeitos diretos na rotina da população Bahia no Ar|Do R7 30/04/2025 - 10h28 (Atualizado em 30/04/2025 - 10h28 ) twitter

Uma queima de fogos, em Salvador (BA), alertou moradores para a união entre facções criminosas, representando o fim de uma trégua e o avanço do PCC sobre territórios da capital baiana.

A ação impactou bairros como São Marcos, Pau da Lima e Cajazeiras, com reflexos imediatos no transporte público, no fechamento do comércio e no medo coletivo.

A polícia investiga a articulação de crimes a partir dos presídios e tenta conter a escalada da violência enquanto a população cobra medidas efetivas de segurança.