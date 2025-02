Uso de pomadas de cabelo irregulares pode provocar efeitos indesejados Anvisa vai retirar do mercado 47 pomadas de fixar e modelar os cabelos Bahia no Ar|Do R7 28/02/2025 - 13h36 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h36 ) twitter

No Carnaval, muita gente capricha no visual e prepara o figurino com acessórios e penteado. Mas a Anvisa faz um alerta com relação às pomadas que são utilizadas para preparar o cabelo.

Segundo a Agência, 47 pomadas de fixar e modelar os cabelos devem sair de circulação, já que podem causar sérios problemas de saúde após uso, inclusive de cegueira temporária.