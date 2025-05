Vídeo viral de vereador com fuzil de uso restrito provoca reação política em Ubaitaba (BA) Polícia apura se arma era legal e se registro foi usado como ataque eleitoral Bahia no Ar|Do R7 15/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 15/05/2025 - 11h36 ) twitter

Um vídeo viral mostra o vereador de Ubaitaba manuseando um fuzil de uso restrito, gerando repercussão e dúvidas legais. Ele alega que as imagens são antigas, gravadas há cerca de 10 anos em um evento de tiro esportivo, e relaciona o caso a disputas políticas. A Polícia Civil investiga a data do vídeo e o uso do armamento.