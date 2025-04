Vídeos revelam agressões e João Neto tem prisão decretada em Alagoas Advogado e influenciador é investigado, após ser acusado de violência contra a companheira Bahia no Ar|Do R7 16/04/2025 - 11h43 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h43 ) twitter

O advogado João Neto, conhecido por sua atuação em casos criminais e presença em redes sociais, foi preso preventivamente após ser acusado de agredir sua companheira, em Alagoas.

Com mais de 2 milhões de seguidores, ele se notabilizou por comentar temas jurídicos, inclusive relacionados à Lei Maria da Penha.

Vídeos que circulam nas redes mostram agressões anteriores e o caso ganhou repercussão nacional.

A Justiça de Alagoas segue com as investigações, enquanto a defesa divulga vídeos e comunicados tentando rebater as acusações.