Zelador tenta fugir após suspeita de incêndio e agressão em condomínio de Salvador Homem acusado de agredir moradora e de provocar as chamas foi levado ao hospital sob custódia Bahia no Ar|Do R7 27/08/2025 - 09h10 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Salvador, um incêndio em condomínio no bairro Rio Vermelho foi controlado por moradores e bombeiros. O zelador é acusado de iniciar o fogo e de agredir uma moradora antes de tentar fugir, sendo detido e levado ao hospital sob custódia policial. A polícia investiga o caso, enquanto as vítimas receberam atendimento e não precisaram de internação.