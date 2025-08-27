Zelador tenta fugir após suspeita de incêndio e agressão em condomínio de Salvador
Homem acusado de agredir moradora e de provocar as chamas foi levado ao hospital sob custódia
Em Salvador, um incêndio em condomínio no bairro Rio Vermelho foi controlado por moradores e bombeiros. O zelador é acusado de iniciar o fogo e de agredir uma moradora antes de tentar fugir, sendo detido e levado ao hospital sob custódia policial. A polícia investiga o caso, enquanto as vítimas receberam atendimento e não precisaram de internação.