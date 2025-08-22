Logo R7.com
Bandidos invadem loja com carro em marcha à ré

Em cena digna de filme, os bandidos usavam camisas para cobrir o rosto durante o assalto

Balanço Geral BA|Do R7

Imagens impressionantes mostram bandidos invadindo um estabelecimento comercial em Castelo Branco, Salvador (BA). O grupo armado chega em um carro, que é posicionado de ré no portão da loja. Três criminosos descem enquanto o veículo arromba o portão, criando uma cena digna de filme. A ação audaciosa destaca a ousadia dos bandidos, que usavam camisas para cobrir o rosto durante o ataque.

