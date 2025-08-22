Bandidos invadem loja com carro em marcha à ré Em cena digna de filme, os bandidos usavam camisas para cobrir o rosto durante o assalto Balanço Geral BA|Do R7 22/08/2025 - 17h13 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens impressionantes mostram bandidos invadindo um estabelecimento comercial em Castelo Branco, Salvador (BA). O grupo armado chega em um carro, que é posicionado de ré no portão da loja. Três criminosos descem enquanto o veículo arromba o portão, criando uma cena digna de filme. A ação audaciosa destaca a ousadia dos bandidos, que usavam camisas para cobrir o rosto durante o ataque.