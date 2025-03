Ciclista morre após ser atropelado por carro na Avenida Paralela Acidente ocorreu por volta de 5h da manhã de sábado (15) Balanço Geral BA|Do R7 17/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h46 ) twitter

Um ciclista faleceu após ser atropelado por um carro na Avenida Paralela, em Salvador (BA).

O acidente ocorreu por volta de 5h da manhã de sábado (15) e o corpo da vítima permaneceu no local por uma hora, até a chegada da perícia. O motorista do veículo fugiu do local, mas depois alegou que atropelou o ciclista ao tentar fugir de uma perseguição policial que acontecia na avenida.