Corpo em decomposição é encontrado em residência no Jardim Cajazeiras, em Salvador O homem, identificado como Ricardo Pereira, estava morto há quatro dias dentro do imóvel Balanço Geral BA|Do R7 20/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h43 )

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma casa no Jardim Cajazeiras, em Salvador (BA). O homem, identificado como Ricardo Pereira, estava morto há quatro dias dentro da residência. A polícia foi acionada por vizinhos que sentiram o mau cheiro. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, mas uma chave encontrada do lado de fora da casa levantou suspeitas de invasão.