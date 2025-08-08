Dois bandidos armados invadem loja e rendem funcionária em Salvador Os suspeitos fugiram com diversas mercadorias roubadas, mas foram localizados e presos pela Polícia Militar Balanço Geral BA|Do R7 08/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h27 ) twitter

Dois criminosos armados invadiram uma loja e renderam uma funcionária no bairro de Cajazeiras, em Salvador (BA). Os suspeitos fugiram com diversas mercadorias roubadas, mas foram localizados pela Polícia Militar. Durante a perseguição, os criminosos trocaram tiros contra os agentes, mas acabaram capturados e presos em flagrante.