Dois bandidos armados invadem loja e rendem funcionária em Salvador
Os suspeitos fugiram com diversas mercadorias roubadas, mas foram localizados e presos pela Polícia Militar
Dois criminosos armados invadiram uma loja e renderam uma funcionária no bairro de Cajazeiras, em Salvador (BA). Os suspeitos fugiram com diversas mercadorias roubadas, mas foram localizados pela Polícia Militar. Durante a perseguição, os criminosos trocaram tiros contra os agentes, mas acabaram capturados e presos em flagrante.