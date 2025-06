Entregador é ameaçado com faca por morador de prédio em Salvador Confusão foi registrada em vídeo e testemunhada por vizinhos Balanço Geral BA|Do R7 09/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h17 ) twitter

Um entregador foi ameaçado com uma faca em frente a um condomínio em Salvador (BA). O incidente foi registrado em vídeo e mostrou o agressor, que é morador do prédio, avançando contra o entregador com uma faca em mãos. A confusão foi testemunhada por vizinhos.