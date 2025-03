Estudantes baianos disputam Campeonato Nacional de Robótica em Brasília Equipe Pegasus, liderada por Laura, já conquistou sete prêmios na etapa regional e, agora, enfrenta o desafio nacional Balanço Geral BA|Do R7 12/03/2025 - 11h41 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h41 ) twitter

Dez equipes de estudantes da Bahia estão se preparando para competir no Campeonato Nacional de Robótica em Brasília, mostrando a importância da educação plural e da tecnologia.

A equipe Pegasus, liderada por Laura, já conquistou sete prêmios na etapa regional e, agora, enfrenta o desafio nacional com expectativas altas, mas com os pés no chão.

O evento busca desenvolver projetos que beneficiem a sociedade e o meio ambiente, incentivando a iniciação científica desde o Ensino Fundamental.

Com uma forte presença feminina, as equipes refletem o crescente movimento social de mulheres dominando espaços na ciência e tecnologia, promovendo a representatividade e acolhimento no campo da robótica.