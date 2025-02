Família de jovem de 22 anos acredita que ele foi morto por engano Danilo não teria nenhum envolvimento com o crime e pode ter protegido o irmão Balanço Geral BA|Do R7 06/02/2025 - 15h03 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h03 ) twitter

A polícia ainda está investigando o suspeito de ter matado o jovem de 22 anos no bairro Sete de Abril, na periferia de Salvador (BA).

Danilo Santos Cruz Oliveira saiu para comprar açaí e parou para se esconder da chuva. Nesse momento, foi morto com oito disparos pelas costas por um homem desconhecido, que fugiu em seguida.

A família acredita que foi um assassinato por engano, já que a vítima não tinha nenhum envolvimento com o crime. Segundo informações ainda não confirmadas, o irmão da vítima, que estava com ele no momento da execução, estaria envolvido com a mulher de um policial militar e seria o verdadeiro alvo do ataque.

Para tentar proteger o irmão, Danilo teria se jogado à frente da arma e levado os tiros.