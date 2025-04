Homem armado assalta mercadinho no bairro Caixa D’Água, em Salvador (BA) A ação foi capturada por câmeras de segurança, mostrando o criminoso armado com um revólver calibre 38 Balanço Geral BA|Do R7 16/04/2025 - 15h42 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um assalto audacioso ocorreu em uma delicatessen no bairro Caixa D’Água, em Salvador (BA), onde um ladrão, disfarçado de cliente com capacete, roubou todo o dinheiro do caixa. A ação foi capturada por câmeras de segurança, mostrando o criminoso armado com um revólver calibre 38. Ele exigiu que a atendente entregasse todo o dinheiro, incluindo moedas.

O crime aconteceu em plena luz do dia, com muitos alunos passando pela rua, mas ninguém percebeu a ação criminosa. A polícia está em busca do ladrão e seu comparsa, que teria dado cobertura durante o roubo.