Homem atropela casal enquanto empinava motocicleta Condutor fugiu do local do acidente sem prestar socorro às vítimas Balanço Geral BA|Do R7 22/01/2025 - 15h46 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite do último dia 20 de janeiro, um casal que estava atravessando a avenida Afrânio Peixoto, no Subúrbio Ferroviário de Salvador (BA), foi atropelado por uma motocicleta.

Imagens de câmeras de segurança mostram que, no momento do acidente, o condutor estava empinando a moto. Após o atropelamento, o homem fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Embora ainda não haja notas oficiais, há informações de que a mulher não teria resistido aos ferimentos.