Homem é acusado de entregar irmão ao 'tribunal do crime' após briga familiar Segundo informações, o suspeito acionou uma facção criminosa e mentiu que a vítima, Joilson Fernando, estaria agredindo a avó Balanço Geral BA|Do R7 13/08/2025 - 15h44 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h44 )

Um homem identificado como Joilson Fernando foi morto a tiros por membros de uma facção criminosa no bairro Castelo Branco, em Salvador (BA). O crime supostamente teria sido encomendado pelo próprio irmão da vítima após uma briga familiar. Segundo informações, o suspeito acionou o ‘tribunal do crime’ da facção e mentiu que Joilson estaria agredindo a avó. A polícia investiga o caso.