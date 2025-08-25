Homem é encontrado morto ao lado de motel no bairro Pernambués, em Salvador Identificado como Cristiano Ferreira, ele chegou a ligar para a família e contou que estava passando mal no local Balanço Geral BA|Do R7 25/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 35 anos foi encontrado morto no bairro de Pernambués, em Salvador (BA). Identificado como Cristiano Ferreira, ele chegou a ligar para a família e contou que estava passando mal em um motel. A família foi até o local, mas não encontrou registros da entrada de Cristiano. Dias depois, o corpo dele foi encontrado do lado do motel. O caso é investigado.