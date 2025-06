Homem procurado há 10 anos por feminicídio é preso em Salvador Elton Santos Costa, de 38 anos, é acusado de ter matado a própria amante em 2015 Balanço Geral BA|Do R7 13/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h00 ) twitter

Um homem foi preso na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador (BA), após ser procurado por 10 anos. Elton Santos Costa, de 38 anos, é acusado de ter matado a própria amante com um facão, em 2015, e ateado fogo no corpo. Atualmente, Elton estava trabalhando como servidor público no Centro de Zoonoses. Ele responderá por feminicídio.