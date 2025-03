Ivana Bastos é a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia Natural de Caetité, com uma carreira política que começou em 2010, Ivana busca empoderar mulheres e aproximar a casa legislativa da sociedade Balanço Geral BA|Do R7 31/03/2025 - 13h14 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h14 ) twitter

Pela primeira vez em 190 anos, a Assembleia Legislativa da Bahia terá uma presidente mulher, a deputada Ivana Bastos.

Natural de Caetité, com uma carreira política que começou em 2010, ela busca empoderar mulheres e aproximar a casa legislativa da sociedade. Com uma trajetória marcada por resiliência e luta, Ivana enfatiza seu compromisso com o povo e seus colegas, promovendo uma gestão inclusiva e apartidária.

Apesar de ser uma das poucas mulheres em posição de liderança no Brasil, Ivana inspira outras a seguirem na política, mostrando que a mulher pode e deve ocupar espaços de poder.