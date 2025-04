Jovem de 23 anos morre após sofrer surto psicótico em Camaçari (BA) Durante o surto, que aconteceu em Vila de Abrantes, Felipe Souza dos Santos chegou a subir no telhado de uma escola e arremessar telhas no chão Balanço Geral BA|Do R7 15/04/2025 - 17h04 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h04 ) twitter

Em Camaçari (BA), um jovem trabalhador de 23 anos morreu após sofrer um surto psicótico.

Durante o surto, que aconteceu em Vila de Abrantes, Felipe Souza dos Santos chegou a subir no telhado de uma escola e arremessar telhas no chão. Depois de descer do telhado, ele passou mal e faleceu.

Uma perícia foi realizada para apontar a causa da morte.

A prefeitura de Camaçari lamentou profundamente a perda e manifestou solidariedade à família de Felipe.