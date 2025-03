Menino de 13 anos é morto por adolescente de 16 anos em Itabuna (BA) Durante uma brincadeira de mau gosto envolvendo uma arma, garoto foi atingido com uma bala no peito Balanço Geral BA|Do R7 24/03/2025 - 14h39 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Itabuna (BA), um menino de 13 anos foi assassinado por um adolescente de 16 anos, durante uma brincadeira de mau-gosto.

A vítima, Breno Santana, estava dormindo em casa quando foi acordada pelo amigo com uma arma na mão. De acordo com o irmão de Breno, que presenciou o incidente, o amigo estaria apenas brincando com a arma, mas ela acabou disparando e atingindo o peito do menino.

O adolescente foi encaminhado para a delegacia e a arma foi apreendida. Os pais dele também foram encaminhados.