Motorista embriagado que matou servidor tem prisão preventiva decretada Martins dos Santos Silva tinha bebido e dirigia na contramão no momento do acidente Balanço Geral BA|Do R7 05/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h00 )

No último dia 04, houve um protesto contra o homem que matou um servidor público atropelado na BR-324. O acusado estava dirigindo embriagado, não tinha habilitação e andava na contramão no momento do acidente.

Na audiência de custódia ocorrida no mesmo dia, a justiça converteu a prisão em flagrante de Martins dos Santos Silva em prisão preventiva.