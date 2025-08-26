Mulher esfaqueia companheiro durante briga e alega legítima defesa Segundo a suspeita, o homem a agredia física e psicologicamente; o crime aconteceu no bairro do Tororó, em Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 26/08/2025 - 15h32 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h32 ) twitter

Uma mulher foi presa acusada de tentar matar o companheiro a facadas no bairro do Tororó, em Salvador (BA). Segundo ela, o homem a agredia física e psicologicamente. Durante uma briga, ela teria agido em legítima defesa e golpeado o agressor. Ele foi socorrido pelo SAMU e a mulher foi encaminhada à delegacia. A justiça agora decidirá se o caso foi legítima defesa ou tentativa de homicídio.