Perícia identifica causas da tragédia no Pelourinho (BA) Na ocasião, uma turista morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas Balanço Geral BA|Do R7 10/02/2025 - 14h11 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h16 )

Foi cremado, no último final de semana, o corpo da turista de 26 anos, que morreu devido ao desabamento do teto da Igreja de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador (BA).

O desabamento do teto da igreja histórica levantou um alerta sobre a conservação do patrimônio tombado na capital da Bahia.

No último dia 03, a instituição responsável já havia enviado um comunicado ao Iphan, tratando da dilatação e do deslocamento do teto, mas afirmando que não tinha noção do risco de desabamento.