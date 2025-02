Pescadores são resgatados na Ilha de Itaparica, em Salvador (BA) Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente Balanço Geral BA|Do R7 27/01/2025 - 12h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 12h26 ) twitter

Dois pescadores ficaram à deriva no mar, por mais de trinta horas, em Salvador (BA).

A embarcação saiu da Praia do Forte e foi encontrada perto da cidade de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. As famílias dos pescadores estavam à sua espera no Forte.

Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.