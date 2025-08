Polícia captura criminosos perigosos durante operação na madrugada Ação, acompanhada pelo Balanço Geral, aconteceu no Itapuã, em Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 06/08/2025 - 17h02 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h02 ) twitter

Uma operação policial, realizada na madrugada, resultou na captura de três criminosos envolvidos em um sequestro e um roubo de moto no Itapuã, em Salvador (BA). A ação, acompanhada pelo Balanço Geral, contou com a Polícia Civil e Militar fortemente armadas, com objetivo de retirar de circulação facções perigosas. A operação foi marcada por intensa movimentação e troca de tiros.