Polícia Civil faz vistorias em carros expostos em feiras livres de Feira de Santana (BA) O alerta é para que compradores façam inspeções cautelares e evitem depósitos antecipados Balanço Geral BA|Do R7 20/08/2025 - 16h45 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h45 )

A Polícia Civil tem intensificado as operações para localizar veículos clonados e com adulterações em Feira de Santana (BA). Durante ações em feiras informais, nenhum veículo irregular foi encontrado, mas o alerta é para que compradores de veículos façam vistorias e evitem depósitos antecipados. A polícia segue atenta para coibir fraudes e proteger consumidores.