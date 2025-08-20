Logo R7.com
Polícia Civil faz vistorias em carros expostos em feiras livres de Feira de Santana (BA)

O alerta é para que compradores façam inspeções cautelares e evitem depósitos antecipados

Balanço Geral BA|Do R7

A Polícia Civil tem intensificado as operações para localizar veículos clonados e com adulterações em Feira de Santana (BA). Durante ações em feiras informais, nenhum veículo irregular foi encontrado, mas o alerta é para que compradores de veículos façam vistorias e evitem depósitos antecipados. A polícia segue atenta para coibir fraudes e proteger consumidores.

