Polícia descobre esquema de receptação e adulteração de motocicletas Dois homens foram presos, em Vitória da Conquista (BA), por envolvimento no crime Balanço Geral BA|Do R7 17/03/2025 - 14h34 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h34 )

Em Vitória da Conquista (BA), dois homens foram presos, em flagrante, por envolvimento em um esquema de receptação e adulteração de motocicletas.

A operação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, revelou um esquema criminoso maior, com suspeitas de participação de agentes públicos. As investigações duraram três meses e resultaram na prisão de indivíduos com histórico de crimes semelhantes.

Segundo as investigações, pelo menos 10 pessoas estão envolvidas no esquema. Elas poderão responder por receptação e adulteração de veículos, com penas de 4 a 10 anos de prisão.