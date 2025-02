Polícia investiga suposto envenenamento de duas crianças encontradas mortas De acordo com informações, elas e a mãe passaram mal após comer uma gelatina Balanço Geral BA|Do R7 07/02/2025 - 15h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h00 ) twitter

Duas crianças foram encontradas mortas dentro de um apartamento com suspeita de envenenamento. De acordo com informações, as duas crianças e a mãe começaram a passar mal após comerem uma gelatina.

O padrasto das crianças, que não comeu a gelatina, foi levado à delegacia para prestar esclarecimento. Segundo ele, os dois enteados passaram mal durante todo o último dia 05, mas não foram levados ao hospital.

A perícia foi ao local e colheu material para os exames laboratoriais. Com o resultado, a investigação sobre o caso terá maior direcionamento.