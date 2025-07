Polícia realiza operação no Engenho Velho da Federação, em Salvador Com diversas unidades da Polícia Militar envolvidas, a ação tem como objetivo garantir a segurança e combater a criminalidade na região Balanço Geral BA|Do R7 25/07/2025 - 15h07 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h07 ) twitter

A Operação ‘Dominus’, da Polícia Militar, intensificou o policiamento no Engenho Velho da Federação, em Salvador (BA). Com diversas unidades envolvidas, como o Batalhão de Operações Especiais e o GRAER, a ação tem como objetivo garantir a segurança e combater a criminalidade na região. A operação, que já dura três semanas, conta com o apoio da comunidade e canais de denúncia.