Policial é flagrado agredindo mulher rendida em Porto Seguro (BA) Um vídeo gravado por populares mostra o homem fardado desferindo tapas na vítima Balanço Geral BA|Do R7 31/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h08 )

Em Porto Seguro (BA), um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher que estava rendida. Um vídeo gravado por populares mostra o homem fardado desferindo tapas na vítima. O caso ocorreu na Vila Parracho e foi amplamente compartilhado em redes sociais.

A Polícia Militar da Bahia, por meio do comando do 8º Batalhão, repudiou o ato e afirmou que a situação será rigorosamente investigada pela Corregedoria. Em nota oficial, a instituição reforçou que não tolera violência e está comprometida com a justiça e a legalidade.