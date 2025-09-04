RECORD Bahia e Polícia Civil fazem parceria para encontrar pessoas desaparecidas Com uma unidade móvel no Pelourinho, em Salvador (BA), a campanha tem como objetivo envolver a sociedade na localização de desaparecidos Balanço Geral BA|Do R7 04/09/2025 - 15h50 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h50 ) twitter

A Polícia Civil, em parceria com a RECORD Bahia, está intensificando a busca por pessoas desaparecidas. Com uma unidade móvel no Pelourinho, em Salvador (BA), a campanha tem como objetivo envolver a sociedade na localização de desaparecidos. A colaboração da população é essencial para trazer paz às famílias.