RECORD Bahia e Polícia Civil fazem parceria para encontrar pessoas desaparecidas

Com uma unidade móvel no Pelourinho, em Salvador (BA), a campanha tem como objetivo envolver a sociedade na localização de desaparecidos

Balanço Geral BA|Do R7

A Polícia Civil, em parceria com a RECORD Bahia, está intensificando a busca por pessoas desaparecidas. Com uma unidade móvel no Pelourinho, em Salvador (BA), a campanha tem como objetivo envolver a sociedade na localização de desaparecidos. A colaboração da população é essencial para trazer paz às famílias.

