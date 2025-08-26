Suspeitos de envolvimento em desmanche de veículos são presos A Polícia Militar e a Polícia Civil cercaram uma área na Estrada da Base Naval com o objetivo de cumprir seis mandados de prisão Balanço Geral BA|Do R7 26/08/2025 - 17h01 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h01 ) twitter

No início da manhã de terça-feira (26), a Polícia Militar e a Polícia Civil cercaram uma área na Estrada da Base Naval com o objetivo de cumprir seis mandados de prisão. Os investigados estariam envolvidos no desmanche de veículos e na venda de fios furtados. A equipe de reportagem da RECORD acompanhou toda a ação.