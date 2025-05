Traficante conhecido como ‘Pão’ é morto com mais de 100 tiros por facção rival Segundo informações, o traficante era membro do Comando Vermelho e foi assassinado por integrantes do Bonde do Maluco Balanço Geral BA|Do R7 20/05/2025 - 17h07 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem conhecido como ‘Pão’ foi morto com mais de 100 tiros na Cidade de Deus, em Salvador (BA). Segundo informações, o traficante era membro do Comando Vermelho e foi morto por integrantes do Bonde do Maluco. O crime ocorreu em via pública e o corpo foi encontrado com as mãos amarradas.