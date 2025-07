Traficante do BDM é baleado pela polícia na Vila Canária, em Salvador Rafael ‘Sucata’ havia tomado o posto de líder da facção na região após a morte do traficante ‘Scooby’ Balanço Geral BA|Do R7 29/07/2025 - 16h45 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h45 ) twitter

Um traficante foi baleado na Vila Canária, em Salvador (BA), durante uma operação policial. Rafael ‘Sucata’ havia tomado o posto de líder da facção Bonde do Maluco (BDM) na região após a morte do traficante ‘Scooby’. O criminoso estava em uma residência quando foi encontrado. Ele trocou tiros com a polícia e acabou sendo atingido por um disparo. Durante a ação, não houve reféns.